Ivan Repušić soll mit der Saison 2025⁄ 26 neuer Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Oper Leipzig werden. Die Auswahl­kom­mis­sion habe sich „mit einem klaren Votum“ für den kroa­ti­schen Diri­genten ausge­spro­chen, teilte das Haus am Mitt­woch mit. Der endgül­tige Beschluss des Betriebs­aus­schusses Kultur­stätten der Stadt Leipzig ist für den 30. November 2023 vorge­sehen.

Skadi Jennicke, Ivan Repušić, Tobias Wolff

Der 1978 gebo­rene Repušić folgt als Gene­ral­mu­sik­di­rektor auf Ulf Schirmer, der seit 2009 GMD und seit 2011 Inten­dant der Oper Leipzig war. Beide Verträge endeten 2022. Neuer Inten­dant wurde der Drama­turg und Kultur­ma­nager Tobias Wolff. Der GMD-Posten blieb zunächst unbe­setzt.

Der jetzt ausge­wählte Repušić wirkt seit 2017 als Chef­di­ri­gent des Münchner Rund­funk­or­ches­ters, wo er eben­falls Nach­folger von Schirmer war. Sein dortiger Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. Daneben ist er Erster Gast­di­ri­gent der Deut­schen Oper Berlin. Ab der Spiel­zeit 2024⁄ 25 über­nimmt er auch die Posi­tion des Chef­di­ri­genten der Staats­ka­pelle Weimar.

Mit Repušić gewinne sein Haus „einen versierten Diri­genten und Voll­blut­mu­siker“, sagte Inten­dant Wolff. Dessen inspi­rie­rende Ideen für die Weiter­ent­wick­lung der Oper und ausge­zeich­nete Kontakte in die inter­na­tio­nale Szene exzel­lenter Sänger seien für das Leitungs­team „ein echter Gewinn“.

Repušić hat Diri­gieren an der Musik­aka­demie in Zagreb studiert. Nach Stationen als Chef­di­ri­gent und Opern­di­rektor am kroa­ti­schen Natio­nal­theater in Split, als musi­ka­li­scher Leiter des Dubrovnik Sommer Festi­vals und als Chef­di­ri­gent des Zadar Chamber Orchestra war er von 2010 bis 2013 Erster Kapell­meister an der Staats­oper in Hannover und von 2016 bis 2019 deren Gene­ral­mu­sik­di­rektor. Am 29. November 2023 diri­giert Repušić an der Oper Leipzig als Gast Mozarts „Die Zauber­flöte“.

