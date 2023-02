Die Mezzo­so­pra­nistin Helene Schnei­derman ist am Donnerstag zum Ehren­mit­glied der Würt­tem­ber­gi­schen Staats­theater ernannt worden. Der Staats­se­kretär im Kunst­mi­nis­te­riums Baden-Würt­tem­bergs, Arne Braun, über­reichte der gebür­tigen US-Ameri­ka­nerin die Ehren­ur­kunde. „Helene Schnei­derman hat fast ihr ganzes Berufs­leben lang das Ensemble der Oper Stutt­gart mit Leiden­schaft, Herz und ihrer wunder­baren Stimme geprägt“, sagte er.

Ehren­mit­glied­schaft der Oper Stutt­gart

an Helene Schnei­derman

Die frühere Co-Inten­dantin der Staats­oper Stutt­gart, Pamela Rosen­berg, nannte Schnei­derman ein „Geschenk auf der deut­schen Opern­bühne“. Die Sängerin sei warm­her­zige, fürsorg­liche Kollegin gewesen. „Sie hat immer höchste sänge­ri­sche und darstel­le­ri­sche Qualität geboten und eine enorme Fülle von Rollen über­nommen.“

Die Ehren­mit­glied­schaft wird ausge­wählten Personen verliehen, die sich in beson­derer Weise um die Staats­theater Stutt­gart verdient gemacht haben. Seit 1912 ging der Titel an knapp 70 Persön­lich­keiten, darunter an die Sopra­nistin Irmgard Stadler, die früheren Inten­danten Klaus Zehelein und Jossi Wieler sowie den ehema­ligen Gene­ral­mu­sik­di­rektor Lothar Zagrosek.

Die im US-Bundes­staat New Jersey gebo­rene Schnei­derman war von 1984 bis 2022 Ensem­ble­mit­glied der Staats­oper Stutt­gart. 1998 wurde sie zur Kammer­sän­gerin ernannt. Zu ihrem Reper­toire zählten unter anderem die Titel­par­tien von „La Ceneren­tola“, „Carmen“, „Giulio Cesare in Egitto“ und „L’ita­liana in Algeri“. Gast­en­ga­ge­ments führten sie etwa an die Metro­po­litan Opera New York, die Mailänder Scala, die Wiener Staats­oper und das Royal Opera House London sowie zu den Fest­spielen in Salz­burg und Pesaro. In den kommenden Monaten ist die Sängerin an den Opern­häu­sern in Wien, Toronto und Pitts­burgh zu erleben.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.