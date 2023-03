Die Oster­fest­spiele Salz­burg rücken 2024 die italie­ni­sche Musik in den Mittel­punkt. Zur Eröff­nung kommt die selten gespielte Oper „La Gioconda“ von Amil­care Ponchielli auf die Bühne, sagte Inten­dant Niko­laus Bachler am Donnerstag in Salz­burg. In der Titel­partie gibt die russisch-öster­rei­chi­sche Sopra­nistin Anna Netrebko ihr Oster­fest­spiel-Debüt. An ihrer Seite singt der deut­sche Tenor Jonas Kauf­mann den Enzo Grimaldo.

Niko­laus Bachler und Antonio Pappano

Das Festival wird im kommenden Jahr vom Orchestra dell« Acca­demia Nazio­nale di Santa Cecilia aus Rom geprägt. Chef­di­ri­gent Antonio Pappano leitet neben der Opern­pro­duk­tion auch ein Orches­ter­kon­zert und das Requiem von Giuseppe Verdi. Ein weiteres Konzert, in dem die Kompo­nisten Hector Berlioz und Bohuslav Martinů ihren Blick auf Italien zeigen, leitet der Erste Gast­di­ri­gent der Santa Cecilia, Jakub Hrůša.

Die Oster­fest­spiele Salz­burg wurden 1967 von Herbert von Karajan mit den Berliner Phil­har­mo­ni­kern gegründet. 2013 zog das Orchester an das Fest­spiel­haus Baden-Baden, und die Säch­si­sche Staats­ka­pelle Dresden unter Chris­tian Thie­le­mann über­nahm die Nach­folge. 2019 kündigte Fest­spiel­in­ten­dant Bachler an, ab 2023 jähr­lich wech­selnde Spit­zen­or­chester einladen zu wollen. Den Anfang macht das Gewand­haus­or­chester Leipzig mit seinem Chef­di­ri­genten Andris Nelsons. Ab 2026 kehren jedoch die Berliner Phil­har­mo­niker zurück nach Salz­burg.

