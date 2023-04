Die Deut­sche Oper am Rhein bringt am (heutigen) Sonntag eine Neuin­sze­nie­rung von Erich Wolf­gang Korn­golds „Die tote Stadt“ auf die Bühne in Düssel­dorf. Der US-ameri­ka­ni­sche Regis­seur Daniel Kramer gibt mit seiner ersten Arbeit für die Rhein­oper zugleich sein Deutsch­land­debüt. Sein Konzept zu dem Werk hatte er bereits vor Corona entwi­ckelt. Durch die Pandemie war eine Auffüh­rung jedoch zunächst nicht möglich.

„Die tote Stadt“

Für Kramer ist „Die tote Stadt“ eine Geschichte über Trauer und Verlust, Korn­golds Musik wie ein Trau­er­ri­tual: „Ich glaube, er hat bewusst eine Partitur kompo­niert, die uns in die Lage versetzen will, wieder mit unseren Gefühlen in Kontakt zu treten“, sagte er. „Mein Job als Regis­seur ist es, Bilder und Erzähl­weisen zu finden, die diesen Prozess unter­stützen.“ Durch die kollek­tive Erfah­rung von Isola­tion, Verlust und Trauer in Zeiten der Pandemie seien die Themen der 1920 urauf­ge­führten Oper für ihn heute aktu­eller denn je.

Gene­ral­mu­sik­di­rektor Axel Kober über­nimmt die musi­ka­li­sche Leitung. Corby Welch (Paul) und Nadja Stefanoff (Mari­etta) gestalten die beiden anspruchs­vollen Haupt­rollen des Werkes.

Die Deut­sche Oper am Rhein verbindet die Neupro­duk­tion von „Die tote Stadt“ mit einem Pilot­pro­jekt „Augmented Reality“ („Erwei­terte Realität“). Je 30 Zuschauer können sich bei den Vorstel­lungen im Opern­haus Düssel­dorf auf einer spezi­ellen Brille zusätz­liche Inhalte anzeigen lassen, etwa Hinter­grund­in­for­ma­tionen oder verschie­dene Kame­ra­per­spek­tiven.

