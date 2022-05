Das Kla­vier-Fes­tival Ruhr bekommt eine neue Inten­dantin: Die Musik- und Kul­tur­wis­sen­schaft­lerin Katrin Zag­rosek (Jahr­gang 1975) über­nimmt den Posten zum 1. Januar 2024, teilten die Ver­an­stalter am Montag mit. Sie folgt auf Franz Xaver Ohnesorg (74), der seinen bis Ende 2023 lau­fenden Ver­trag nicht noch einmal ver­län­gert. Bereits zum 1. April 2023 werde Zag­rosek neben Ohnesorg in den Vor­stand der Stif­tung Kla­vier-Fes­tival Ruhr und in die Geschäfts­füh­rung der Kla­vier-Fes­tival Ruhr Spon­so­ring und Ser­vice GmbH bestellt.

Katrin Zag­rosek

„Die Beru­fung von Katrin Zag­rosek gibt mir die Zuver­sicht, dass die Inten­danz des Kla­vier-Fes­ti­vals Ruhr auch nach dem 1. Januar 2024 in guten Händen liegen wird“, sagte der Vor­sit­zende des Kura­to­riums der Stif­tung, Rolf Martin Schmitz. Unter ihrer Lei­tung könne das hohe Niveau des Fes­ti­vals und seines Edu­ca­tion-Pro­gramms auch in Zukunft gehalten werden. Ohnesorg nannte seine Nach­fol­gerin „eine außer­or­dent­lich glück­liche Wahl“. Zudem ermög­liche deren früh­zei­tige Ein­bin­dung in den Stif­tungs­vor­stand und die Geschäfts­füh­rung einen rei­bungs­losen Über­gang in der Lei­tung des Festivals.

Zag­rosek nannte es eine Ehre, die Zukunft des Kla­vier-Fes­ti­vals Ruhr gestalten zu dürfen. Mit einem Profil, das sich durch weg­wei­sende Edu­ca­tion-Arbeit und die Begeg­nung im Kon­zert mit inter­na­tio­nalen Pia­nisten wie auch Neu­ent­de­ckungen aus­zeichne, „nimmt es eine her­aus­ra­gende Stel­lung im Kul­tur­leben ein“, betonte sie.

