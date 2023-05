Der Diri­gent Benjamin Lack wird ab Oktober Professor an der Kunst­uni­ver­sität Graz. Das teilte die Stella Vorarl­berg Privat­hoch­schule für Musik in Feld­kirch am Dienstag mit. Dort leitet der gebür­tige Deut­sche seit 2009 das Orchester, den Chor sowie das PulsArt-Ensemble für Neue Musik und unter­richtet Chor- und Ensem­ble­lei­tung.

Benjamin Lack

Es spreche für die hohe Qualität der Privat­hoch­schule, dass Lack für die Professur in Graz ausge­wählt wurde, sagte Rektor Jörg Maria Ortwein. „Die Stella hat mir ermög­licht, mich in einem sehr breiten Feld lehrend und künst­le­risch zu betä­tigen“, erklärte Lack. Die Leitung des Hoch­schul­or­ches­ters wird er weiter behalten.

Der 1977 in Schwä­bisch Hall gebo­rene Lack studierte in Stutt­gart und Wien. Er stand unter anderem am Pult der Südwest­deut­schen Phil­har­monie Konstanz und des Sympho­nie­or­ches­ters Vorarl­berg. Neben seinem Enga­ge­ment an der Stella ist er in Feld­kirch Leiter des Kammer­chors und Domka­pell­meister an St. Niko­laus. Zudem leitet er den Bregenzer Fest­spiel­chor.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.