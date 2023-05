Das neue Düssel­dorfer Opern­haus soll an der selben Stelle wie das jetzige entstehen. Das will Ober­bür­ger­meister Stephan Keller Mitte Juni dem Rat der Landes­haupt­stadt empfehlen. „Unter Berück­sich­ti­gung aller Krite­rien lässt sich dort an einem zentralen und sehr beliebten Ort in Düssel­dorf das künf­tige archi­tek­to­ni­sche Leucht­turm­pro­jekt optimal umsetzen“, sagte der CDU-Poli­tiker am Dienstag. Zudem verdeut­liche die Auswer­tung der Bürger­be­tei­li­gung, dass auch die Düssel­dorfer „diesen Standort als künf­tiges Zuhause für Kunst, Kultur und gemein­same Erleb­nisse befür­worten“.

PK Düssel­dorfer OB Stephan Keller

In dem jetzigen Opern­haus hatten Fach­in­ge­nieure zahl­reiche bauliche, tech­ni­sche und funk­tio­nale Mängel fest­ge­stellt. Das 1875 als Stadt­theater errich­tete Gebäude sei nicht für einen zukunfts­fä­higen Opern­spiel­be­trieb ausge­richtet, hieß es. Allein seit Oktober 2017 wurden mehr als zehn Millionen Euro in Repa­ra­turen inves­tiert. Statt einer Sanie­rung entschied sich die Stadt für einen Neubau. Dafür waren zuletzt zwei mögliche Stand­orte in der engeren Wahl, der bishe­rige in der Hein­rich-Heine-Allee und die Straße Am Wehr­hahn. Die Kosten für das neue Opern­haus werden auf mindes­tens 716 Millionen Euro geschätzt.

