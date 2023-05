Der Schweizer Theater- und Opern­re­gis­seur Jossi Wieler und der deutsch-italie­ni­sche Musik­thea­ter­dra­ma­turg Sergio Morabito werden Bertolt-Brecht-Gast­pro­fes­soren der Stadt Leipzig. Im Sommer­se­mester 2023 arbeiten sie mit Studenten am Centre of Compe­tence für Theatre (CCT) der Univer­sität Leipzig zu der Oper „I Capu­leto e i Montecchi“ von Vincenzo Bellini, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Studenten erhalten Einblick in den Entste­hungs­pro­zess der Insze­nie­rung, die am 3. Juni am Natio­nal­theater Weimar Première feiert, und entwi­ckeln eigene insze­na­to­ri­sche Entwürfe.

Sergio Morabito und Jossi Wieler

Die Bertolt-Brecht-Gast­pro­fessur wird seit 2017 halb­jähr­lich an Künstler aus den Berei­chen Theater, Tanz, Perfor­mance und Medi­en­kunst vergeben. Mit Wieler und Morabito ist die Gast­pro­fessur erst­mals doppelt besetzt. Das Duo zähle „zur abso­luten Spitze“ unter den Regis­seuren des inter­na­tio­nalen Musik­thea­ters, erklärte CCT-Direktor Günther Heeg. Die Insze­nie­rungen, die sie seit 1994 gemeinsam verant­worten, hätten Opern­ge­schichte geschrieben.

Wieler war von 2011 bis 2018 Inten­dant der Oper Stutt­gart und arbeitet seitdem als freier Thea­ter­re­gis­seur. Morabito wirkte in Stutt­gart als Chef­dra­ma­turg und wech­selte in glei­cher Posi­tion an die Wiener Staats­oper. Als Gast­pro­fes­soren in Leipzig werden sie am 25. Mai bei einem Empfang im Alten Rathaus offi­ziell begrüßt.

