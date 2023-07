Die Oper Frank­furt trauert um ihr lang­jäh­riges Ensem­ble­mit­glied Danica Masti­lovic. Wie das Haus am Sonntag unter Beru­fung auf die Familie mitteilte, starb die Sopra­nistin am Samstag nach langer und schwerer Krank­heit in Drei­eich-Sprend­lingen. Sie wurde 89 Jahre alt.

Danica Masti­lovic (1933–2023)

Die 1933 in Jugo­sla­wien gebo­rene Masti­lovic studierte an der Musik­aka­demie in Belgrad Gesang und wurde 1959 vom dama­ligen Frank­furter Gene­ral­mu­sik­di­rektor Sir Georg Solti enga­giert. Sie debü­tierte als Tosca und gastierte mit der Rolle im Jahr darauf erst­mals an der Wiener Staats­oper. Die Sängerin erar­bei­tete sich alle wesent­li­chen Partien des jugend­lich-drama­ti­schen Fachs, von Desde­mona in Verdis „Otello“ bis zur Aida. Sie trat an der New Yorker Metro­po­litan Opera auf, an der Mailänder Scala sowie an den Opern­häu­sern von München, Hamburg und Berlin. In den 1970er Jahren wech­selte sie in das hoch­dra­ma­ti­sche Fach und gestal­tete Partien wie Senta in „Der flie­gende Holländer“, Kundry in „Parsifal“ und Brünn­hilde in „Der Ring des Nibe­lungen“.

Masti­lo­vics Lieb­lings­partie war Elektra in Richard Strauss« gleich­na­miger Oper, die sie in fast 200 Vorstel­lungen gesungen hat. Als Puccinis Turandot trat sie an 28 Opern­häu­sern welt­weit auf. 1983 wurde ihr von der Oper Frank­furt der Titel Kammer­sän­gerin verliehen. Mit der Partie der Amme in Tschai­kow­skis „Eugen Onegin“ in der Saison 1998⁄ 99 verab­schie­dete sich die Sopra­nistin aus dem Ensemble der Oper Frank­furt, der sie als Gast weiterhin verbunden blieb. „Mit ihren heraus­ra­genden Rollen­por­träts, ihrer muster­gül­tigen künst­le­ri­schen Inte­grität und herr­li­chem Humor hat Danica Masti­lovic 40 Jahre lang die Frank­furter und die inter­na­tio­nale Opern­ge­schichte geprägt“, hieß es in einem Nachruf.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.