András Schiff hat bei den Salz­burger Fest­spielen die Fest­spiel­nadel in Rubin erhalten. Inten­dant Markus Hinter­häuser würdigte den 69-Jährigen am Mitt­woch bei der Verlei­hung als einen „wesent­li­chen Künstler, der Fest­spiel­ge­schichte mitge­schrieben hat, als einen der bedeu­tendsten Pianisten unserer Zeit und einen wirk­li­chen Freund der Salz­burger Fest­spiele“. Am Vorabend hatte der gebür­tige Ungar seinen 66. Auftritt bei dem Festival absol­viert.

András Schiff und Markus Hinter­häuser

Schiff debü­tierte 1982 bei den Salz­burger Fest­spielen. Mehr­fach präsen­tierte er dort zykli­sche Auffüh­rungen, etwa 1994 einen Mendels­sohn-Brahms-Zyklus in wech­selnder kammer­mu­si­ka­li­scher Beset­zung, 1998 eine Robert Schu­mann gewid­mete Reihe oder 2015 in drei Konzerten Franz Schu­berts letzte Klavier­so­naten.

Mit der Fest­spiel­nadel wurden bereits Künstler wie Christa Ludwig, Jürgen Flimm, Riccardo Muti, Anne-Sophie Mutter, Mariss Jansons, Franz Welser-Möst und zuletzt Wolf­gang Rihm geehrt.

