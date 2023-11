Der Thüringer Kompo­si­ti­ons­preis 2023 geht an Mario Wiegand. Der Preis ist mit 5.000 Euro für eine Auftrags­kom­po­si­tion verbunden, teilte der Landes­mu­sikrat Thüringen am Donnerstag mit. Die Partitur muss Wiegand bis zum 1. September 2024 liefern. Sein Werk soll am 28. März 2025 durch die Jenaer Phil­har­monie urauf­ge­führt werden.

Mario Wiegand

Der 1970 in Karl-Marx-Stadt (heute: Chem­nitz) gebo­rene Wiegand hatte bereits den ersten Thüringer Kompo­si­ti­ons­preis erhalten. 2012 schuf er das Werk „Orpheus – ein Frag­ment“, das 2013 von der Staats­ka­pelle Weimar urauf­ge­führt wurde. Wiegand begann im Alter von zwölf Jahren mit dem Klavier­spiel und erhielt als 16-Jähriger seinen ersten Kompo­si­ti­ons­un­ter­richt an der Musik­hoch­schule Weimar, wo er von 1990 bis 1997 Kompo­si­tion und Klavier studierte.

Die Auszeich­nung wird seit 2012 jähr­lich vom Landes­mu­sikrat und der Thüringer Staats­kanzlei ausge­schrieben. Über den Preis­träger entscheidet eine unab­hän­gige Jury.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.