Die Sopra­nistin Anja Harteros (51) wird in diesem Jahr nicht an der Baye­ri­schen Staats­oper zu erleben sein. „Schweren Herzens muss Anja Harteros alle Enga­ge­ments 2024 absagen“, teilte das Haus in München am Mitt­woch mit. Gründe wurden nicht genannt.

Anja Harteros in „Tosca“, 2021

Bei der Neupro­duk­tion der Puccini-Oper „Tosca“ ab Mai wird Eleo­nora Buratto die Titel­partie an Harteros« Stelle über­nehmen, hieß es weiter. Als Kundry in Wagners „Parsifal“ springt ab März die US-Ameri­ka­nerin Irene Roberts ein, die damit ihr Debüt an der Baye­ri­schen Staats­oper gibt.

Ob Harteros auch andere Auftritte absagt, war zunächst unklar. Die Deut­sche Oper am Rhein erklärte auf Anfrage, dass die Sängerin bisher noch für den jähr­li­chen Gala-Abend am 5. Juli einge­plant sei. Die Oper Zürich, an der Harteros ab 7. Juli in einer Neupro­duk­tion von Umberto Giord­anos „Andrea Chénier“ die Madda­lena di Coigny geben soll, konnte noch keine Angaben machen.

