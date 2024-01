Der Tenor Jonas Kauf­mann wird bei der Gedenk­feier des FC Bayern München zu Ehren von Franz Becken­bauer singen. Der gebür­tige Münchner werde der Veran­stal­tung in der Allianz Arena „einen würdigen Rahmen verleihen“, teilte der Fußball­club am Mitt­woch mit. Kauf­mann werde drei Stücke singen, darunter am Anfang „Time to say Goodbye“ in der italie­ni­schen Version „Con te partiro“.

Jonas Kauf­mann

Es sei ihm eine Ehre, zu der Gedenk­feier am Freitag (19. Januar) einen Beitrag leisten zu dürfen, erklärte Kauf­mann. „Ich bin in München aufge­wachsen und seit meiner Kind­heit Fan des FC Bayern. Franz Becken­bauer ist in meinen Augen die größte Persön­lich­keit des Vereins und des gesamten deut­schen Fußballs, er ist als Sportler und Mensch uner­reicht.“

Bei der Veran­stal­tung mit kosten­losem Eintritt können Fans Abschied vom „Kaiser“ nehmen, der am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Auch Freunde und Wegbe­gleiter aus dem inter­na­tio­nalen Sport, der Kultur und Politik werden erwartet.

Becken­bauer war lange Jahre Spieler und später Präsi­dent des FC Bayern München. Die deut­sche Natio­nal­mann­schaft führte er 1974 als Kapitän und 1990 als Team­chef zur Welt­meis­ter­schaft. Die WM 2006, die als „Sommer­mär­chen“ in die Geschichte einge­gangen ist, wurde unter anderem durch Becken­bauers Enga­ge­ment nach Deutsch­land vergeben.

