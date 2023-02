Vineta Sareika-Völkner hat das Probe­spiel für die Stelle des 1. Konzert­meis­ters bei den Berliner Phil­har­mo­ni­kern gewonnen. Die Lettin ist in der 140-jährigen Geschichte des Klang­kör­pers die erste Frau auf dieser Posi­tion, teilten die Phil­har­mo­niker am Freitag mit. Die Musi­kerin ist seit 2022 Mitglied des Orches­ters, sie spielt in der Gruppe der 1. Violinen.

Vineta Sareika-Völkner

Sareika-Völkner wurde in Jūrmala in der Nähe der letti­schen Haupt­stadt Riga geboren. Sie studierte am Pariser Conser­va­toire National und an der belgi­schen Queen Elisa­beth Music Chapel. Nach ihrer Ausbil­dung star­tete die Geigerin ihre Karriere als Solistin sowie als Kammer- und Orches­ter­mu­si­kerin. So war sie 1. Konzert­meis­terin des Royal Flemish Phil­har­monic (2011 bis 2013) und regel­mäßig in Brüssel Gast­kon­zert­meis­terin des König­li­chen Opern­or­ches­ters und der Brüs­seler Phil­har­mo­niker. Von 2012 bis 2021 war sie Primaria des Artemis Quar­tetts.

