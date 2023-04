Der „Fritz-Gerber-Award“ des Lucerne Festi­vals geht in diesem Jahr an die italie­ni­sche Cellistin Elide Sulsenti (* 1999), den Schweizer Posau­nisten Romain Nuss­baumer (* 1999) und den US-ameri­ka­ni­schen Perkus­sio­nisten Noah Rosen (* 1995). Der Förder­preis soll den Teil­neh­mern der Lucerne Festival Academy im Rahmen des Sommer-Festi­vals 2023 verliehen werden, teilten die Veran­stalter am Montag mit.

Fritz-Gerber-Preis­träger 2023

Die Auszeich­nung der Fritz-Gerber-Stif­tung wird seit 2015 jähr­lich an junge, hoch­be­gabte Künstler vergeben. Sie umfasst ein Stipen­dium zur Teil­nahme an der Akademie im Wert von 10.000 Schweizer Franken (etwa 10.189 Euro) und zusätz­lich ein Preis­geld in glei­cher Höhe.

Die Stif­tung ist seit 1999 tätig und fördert Talente in den Berei­chen Hand­werk, Kultur und Sport. Den Angaben zufolge hat sie in den vergan­genen Jahren rund 2.650 junge Menschen mit mehr als 31,7 Millionen Franken (32,3 Millionen Euro) bei Aus‑, Fort- und Weiter­bil­dung unter­stützt.

Die Lucerne Festival Academy wurde 2003 von dem fran­zö­si­schen Kompo­nisten und Diri­genten Pierre Boulez und dem Inten­danten des Lucerne Festi­vals, Michael Haef­liger, gegründet. Der Campus bietet während des alljähr­li­chen Luzerner Sommer-Festi­vals Meis­ter­kurse sowie Diri­genten- und Kompo­nis­ten­se­mi­nare für Musik­stu­denten und profes­sio­nelle Musiker bis zum Alter von 32 Jahren. Abschlie­ßend präsen­tieren die Studenten die erar­bei­teten Werke in Konzerten mit dem Orchester der Akademie, deren künst­le­ri­scher Leiter seit 2016 der Kompo­nist Wolf­gang Rihm ist.

