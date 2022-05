Der Birgit-Nilsson-Preis geht in diesem Jahr an den Cel­listen Yo-Yo Ma. Damit erhalte erst­mals ein Instru­men­ta­list diese Ehrung, sagte die Prä­si­dent der Birgit-Nilsson-Stif­tung, Susanne Rydén, am Dienstag in Stock­holm. Die mit einer Mil­lion US-Dollar (etwa 954.200 Euro) dotierte Aus­zeich­nung werde der Sän­gerin am 18. Oktober 2018 von Schwe­dens König Carl XVI. Gustaf im Kon­ser­t­huset Stock­holm überreicht.

Yo-Yo Ma

Der US-ame­ri­ka­ni­sche Musiker habe die Musik­ge­schichte um ein wich­tiges Kapitel berei­chert, erklärte Rydén. „In der for­dernden und schnell­le­bigen Welt unserer Zeit, in der klas­si­sche Musik häufig nicht die nötige Beach­tung erfährt, ver­kör­pert Yo-Yo Ma alle künst­le­ri­schen Eigen­schaften, die Birgit Nilsson bei der Stif­tung des Preises im Sinn hatte.“ Durch seine Meis­ter­schaft, Lei­den­schaft und Hin­gabe an die Musik helfe der Cel­list, eine stär­kere Gesell­schaft und eine bes­sere Zukunft zu erdenken und zu bauen. „Seine Unter­stüt­zung und sein Enga­ge­ment inspi­rieren seit jeher neue Genera­tionen von Musi­kern, die am Anfang ihrer Kar­riere stehen.“

Der von der schwe­di­schen Opern­sän­gerin Birgit Nilsson (1918–2005) gestif­tete Preis wird etwa alle drei Jahre für her­aus­ra­gende Leis­tungen und bedeu­tende Bei­träge auf dem Gebiet der Oper oder des Kon­zerts an einen der­zeit aktiven Sänger, Diri­genten oder eine Insti­tu­tion ver­liehen. Den ersten Preis­träger – Tenor und Bariton Plá­cido Dom­ingo (2009) – hatte Nilsson vor ihrem Tod noch selbst bestimmt. Seitdem ent­scheidet über die Ehrung eine inter­na­tio­nale Fach­jury. 2011 ging die Ehrung an den Diri­genten Ric­cardo Muti, 2014 an die Wiener Phil­har­mo­niker und 2018 an die Sopra­nistin Nina Stemme.

