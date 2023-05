Sir Simon Rattle hat sich erst­mals als Teen­ager in das Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks verliebt. „Damals hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass ich einmal Chef­di­ri­gent des BRSO und des Chors des Baye­ri­schen Rund­funks sein würde“, sagte der 68-jährige am Mitt­woch in München bei der Vorstel­lung seiner ersten Spiel­zeit mit den beiden Ensem­bles.

PK Sir Simon Rattle

Der lang­jäh­rige Chef­di­ri­gent der Berliner Phil­har­mo­niker, der zuletzt das London Symphony Orchestra leitete, über­nimmt im September die Nach­folge des 2019 verstor­benen Mariss Jansons. Mit Rattle gehe der BR in eine neue Ära, sagte Inten­dantin Katja Wilder­muth. Der Brite stehe für einen Geist der Offen­heit, der Krea­ti­vität und der Viel­falt inner­halb der klas­si­schen Musik­welt. „Und er steht, das ist dem BR und mir persön­lich beson­ders wichtig, auch für ein Hinein­wirken in die Gesell­schaft, für ein Sich-Öffnen der Klassik, für Brücken­bauen und neue Ziel­gruppen, für Educa­tion- und Nach­wuchs-Projekte“, betonte sie.

Musiker und Publikum können von Rattle die ganze Band­breite an Formaten erwarten, hieß es: vom regu­lären Abon­ne­ment­kon­zert über Fami­li­en­kon­zerte und Programme mit der Akademie des BRSO und dem Baye­ri­schen Landes­ju­gend­or­chester bis hin zu dem tradi­tio­nellen Open-Air-Konzert „Klassik am Odeons­platz“. Das Reper­toire erstrecke sich von Haydn und Mozart über Mahler, Janáček und Schön­bergs „Gurre-Lieder“ (als Jubi­lä­ums­kon­zert zum 75. Geburtstag des Orches­ters) bis zu Berio und Zuraj sowie Urauf­füh­rungen von Werken von Thomas Adés, Betsy Jolas und dem jungen baye­ri­schen Kompo­nisten Johannes Wieden­hofer. Auch baye­ri­sche Blas­musik will der neue Chef­di­ri­gent kennen­lernen. Zusammen mit dem BRSO und Ensem­bles aus ganz Bayern wird Rattle das Mitmach-Projekt „Sympho­ni­scher Hoagascht“ gestalten.

Rattle wird der sechste Chef­di­ri­gent in der Geschichte des BRSO nach Eugen Jochum, Rafael Kubelik, Sir Colin Davis, Lorin Maazel und Mariss Jansons.

