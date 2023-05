Der Pianist Cyprien Kats­aris (72) erhält den Franz-Liszt-Ehren­preis 2023. Die Neue Liszt Stif­tung und die Klassik-Stif­tung Weimar würdigen damit das Lebens­werk eines großen euro­päi­schen Liszt-Spie­lers, wie die Hoch­schule für Musik „Franz Liszt“ Weimar am Mitt­woch mitteilte.

Cyprien Kats­aris

Der Fran­zose zypri­scher Abstam­mung habe zeit­le­bens in hohem Maße und in beson­derer Weise zu einer profi­lierten neuen Sicht auf das Klavier­werk Franz Liszts (1811–1886) in dessen ganzer Fülle beigetragen, hieß es zur Begrün­dung. Früh bezog der Pianist und Kompo­nist den bis dahin weit­ge­hend unbe­ach­teten großen Bereich der Liszt­schen Tran­skrip­tionen in seine Konzert­pro­gramme ein.

Der undo­tierte Preis wird Kats­aris am 25. Mai im Fest­saal Fürs­ten­haus der Hoch­schule verliehen. Nach Gruß­worten von Hoch­schul-Präsi­dentin Anne-Kathrin Lindig und Minis­ter­prä­si­dent Bodo Ramelow (Linke) hält Nike Wagner die Laudatio. Die Publi­zistin, Drama­turgin und Musik­ma­na­gerin ist Ehren­dok­torin der Weimarer Musik­hoch­schule und Urur­en­kelin Franz Liszts.

Kats­aris ist der siebte Träger des Franz-Liszt-Ehren­preises. Die Auszeich­nung wurde 2011 zum 200. Geburtstag Liszts ins Leben gerufen. Die bishe­rigen Preis­träger sind Alfred Brendel und Kurt Masur (2011), Leslie Howard (2017), Johannes und Eduard Kutro­watz (2019) sowie Martin Hasel­böck (2021).

