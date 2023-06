Der ukrai­ni­sche Bass Dmitry Belos­selskiy hat seine Teil­nahme an den dies­jäh­rigen Bayreu­ther Fest­spielen aus gesund­heit­li­chen Gründen abge­sagt. An seiner Stelle über­nehmen Mika Kares die Partie des Hagen in der „Götter­däm­me­rung“ und Günther Groiss­böck den Land­graf Hermann im „Tann­häuser“. Das schrieben die Veran­stalter am Samstag auf ihrer Website. „Wir danken beiden Sängern sehr herz­liche für die kurz­fris­tige Über­nahme“, hieß es.

Fest­spiel­haus Bayreuth

Zuvor hatte John Lund­gren aus persön­li­chen Gründen die Titel­partie in „Der flie­gende Holländer“ abge­geben, für ihn springt Michael Volle ein. Auch die russi­sche Mezzo­so­pra­nistin Ekate­rina Semen­chuk hat ihre Teil­nahme an den Richard-Wagner- Fest­spielen aus privaten Gründen abge­sagt. An ihrer Stelle über­nehmen Elīna Garanča und Ekate­rina Guba­nova die Partie der Kundry in der „Parsifal“-Neuproduktion, der dies­jäh­rigen Eröff­nungs­pre­miere.

Bei der Neupro­duk­tion des „Parsifal“ führt Jay Scheib Regie. Die musi­ka­li­sche Leitung hat Pablo Heras-Casado. Daneben stehen Wieder­auf­nahmen des „Ring“-Zyklus sowie von „Tann­häuser“, „Der flie­gende Holländer“ und „Tristan und Isolde“ auf dem Programm. Im vorigen Jahr zogen die Richard-Wagner-Fest­spiele mit 29 Auffüh­rungen im Fest­spiel­haus mehr als 50.000 Zuschauer an. Zudem kamen mehr als 8.000 Besu­cher zu zwei Open-Air-Konzerten im Fest­spiel­park.

