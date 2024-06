Die Baye­ri­sche Staats­oper behält ihr Leitungs­trio: Inten­dant Serge Dorny und Ballett­di­rektor Laurent Hilaire setzen ihre Arbeit in München bis 2031 fort, wie Kunst­mi­nister Markus Blume (CSU) am Montag bekanntgab. Vladimir Jurowski bleibe auf eigenen Wunsch zunächst bis 2028, habe aber eine Option auf eine weitere Verlän­ge­rung seines Vertrages. „Ich freue mich sehr, dass wir die gemein­same Arbeit fort­setzen und unser kultu­relles Flagg­schiff gut in die Zukunft führen“, sagte Blume.

Vertrags­ver­län­ge­rung Baye­ri­sche Staats­oper

Ange­sichts der Heraus­for­de­rungen an den Betrieb eines modernen Musik­thea­ters wollen Blume und Dorny die Orga­ni­sa­ti­ons­struk­turen in der Staats­oper über­prüfen. Dazu hole man externe Experten in das Haus, die gemeinsam mit der Beleg­schaft die Abläufe opti­mieren sollen. Ein Augen­merk solle zudem auf der Erneue­rung des Kern­re­per­toires liegen. Das Bekenntnis zum Reper­toire­be­trieb sei aber weiterhin gültig. „Wir wollen die tradi­tio­nellen Grenzen der Opern­welt sprengen und eine noch brei­tere Öffnung in die Stadt­ge­sell­schaft errei­chen“, erklärte der Minister.

Dorny, Jurowski und Hilaire leiten die Baye­ri­sche Staats­oper seit der Saison 2021⁄ 22 . Der Inten­dant erklärte, er wolle die Staats­oper zusammen mit seinen beiden Kollegen sowie den Mitar­beiter auf und hinter der Bühne zu einem Opern­haus der Zukunft machen: „Ein Opern­haus, das gleich­zeitig seine Tradi­tion bewahrt und Expe­ri­mente wie das »Ja, Mai«-Festival zulässt; ein Opern­haus, das sich immer weiter der Gesell­schaft öffnet, um in Zukunft gesell­schaft­lich rele­vant zu bleiben.“ GMD Jurowski versprach, „wie bereits in den vergan­genen Jahren, außer­or­dent­liche und bemer­kens­werte Produk­tionen“ auf die Bühne zu bringen. Ballett­di­rektor Hilaire nannte als sein Ziel, das Renommee des Baye­ri­schen Staats­bal­letts „weiter zu stei­gern und noch mehr Menschen für diese wunder­bare Kunst­form zu gewinnen“.

