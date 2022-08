Das SWR Sympho­nie­or­chester bleibt weitere drei Jahre im Konzert­haus Frei­burg. Der Südwest­rund­funk hat seinen laufenden Miet­ver­trag bis Juli 2026 verlän­gert, wie der Sender am Mitt­woch mitteilte. „Das Konzert­haus ist und bleibt ein wich­tiger Standort für das SWR Sympho­nie­or­chester“, sagte Anke Mai, Programm­di­rek­torin Kultur.

Konzert­haus Frei­burg

Das Konzert­haus Frei­burg ist neben der Lieder­halle Stutt­gart ein wich­tiger Standort für das SWR Sympho­nie­or­chester. Seit seiner Eröff­nung 1996 war es die zentrale Spiel­stätte für das SWF- und später SWR-Sinfo­nie­or­chester Baden-Baden und Frei­burg. Seit der Fusion mit dem Radio-Sinfo­nie­or­chester Stutt­gart tritt das so entstan­dene SWR Sympho­nie­or­chester regel­mäßig in den beiden Städten auf. In Frei­burg gibt das Ensemble pro Saison zehn Abon­ne­ment- und fünf Kammer­kon­zerte. Zudem führt es Proben durch, produ­ziert Live­streams und Hörfunk­mit­schnitte.

