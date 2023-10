Der Bass-Bariton Morgan Moody erhält den Ehren­titel „Kammer­sänger“. Das entschied der Kultur­aus­schuss der Stadt Dort­mund am Dienstag und folgte damit einem Vorschlag des Inten­danten der Oper Dort­mund, Heri­bert Germes­hausen. Die Ernen­nung soll öffent­lich vor Publikum statt­finden. Der Termin werde geson­dert bekannt­ge­geben, sagte ein Spre­cher des Hauses am Abend.

Morgan Moody

Der aus Kali­for­nien stam­mende Moody ist seit der Saison 2012⁄ 13 Solist im Ensemble der Oper Dort­mund. In dieser Zeit habe er sich als stilis­tisch außer­ge­wöhn­lich versierter Sänger erwiesen. „Von Mozart über Wagner bis hin zum Musical und Operette hat sich Moody auf einem sänger­dar­stel­le­risch heraus­ra­genden Niveau einen Namen weit über Dort­mund hinaus gemacht“, hieß es.

Moody studierte an der Boston Univer­sity bei Richard Cass­illy und am New England Conser­va­tory of Music. Es folgten Enga­ge­ments an der Central City Opera, der Opera Provi­dence und der Sara­sota Opera. 2004 begann seine Karriere in Europa, 2006 wurde er Ensem­ble­mit­glied am Opern­haus Zürich. Mit der Rolle des Haupt­mann Mary in Bernd Alois Zimmer­manns Oper „Die Soldaten“ debü­tierte er 2012 bei den Salz­burger Fest­spielen und 2015 auch am Teatro alla Scala in Mailand. 2016 war er erneut in Salz­burg in der Urauf­füh­rung von Thomas Adès« „The Exter­mi­na­ting Angel“ zu erleben, womit er 2017 am Royal Opera House in London gastierte. 2022 gastierte er an der Vlaamse Opera Antwerpen als Clov in György Kurtágs „Fin de Partie“. Diese Partie verkör­pert er auch in London bei den Proms 2023 sowie in der szeni­schen deut­schen Erst­auf­füh­rung des Werkes an der Oper Dort­mund.

