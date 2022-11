Der Kompo­nist Heinz Holliger (83) ist mit dem Robert-Schu­mann-Preis für Dich­tung und Musik ausge­zeichnet worden. Damit würdigte die Mainzer Akademie der Wissen­schaften und der Lite­ratur am Diens­tag­abend das künst­le­ri­sche Lebens­werk des Schwei­zers. In Holligers viel­sei­tigem Wirken berührten sich Musik und Dich­tung, „indem sie sich in einer pris­ma­ti­schen Viel­falt befragen und heraus­for­dern“, erklärte die Jury.

Heinz Holliger

Dabei gehe es nicht um eine Ergän­zung und schon gar nicht um gesi­cherte Wahr­heiten. „In seinen Kompo­si­tionen lässt er eine Fülle an Hörper­spek­tiven zu – und auch offen.“ Für die Jury sind es „psychi­sche Grenz­be­reiche, die Holliger auslotet.“ Dabei und dafür müssten die Inter­preten oft auch physi­sche Grenzen über­winden. „Bei aller Hörar­beit, die Holliger vom Publikum verlangt, ist seinen Stücken eine sinn­liche, bisweilen auch soghafte und sogar unter­halt­same Qualität eigen, die ohne eine wech­sel­sei­tige Verdich­tung von Musik und Dich­tung undenkbar wäre.“

Der Robert-Schu­mann-Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. Stifter ist die Mainzer Stre­cker-Stif­tung. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern gehören Pierre Boulez, Wolf­gang Rihm, Aribert Reimann, Jörg Widmann und zuletzt Olga Neuwirth.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.