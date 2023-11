Die Staats­ka­pelle Berlin geht in der kommenden Woche ohne ihren früheren Gene­ral­mu­sik­di­rektor Daniel Baren­boim auf Konzert­reise nach Kanada und in die USA. „Ich habe mich sehr darauf gefreut, mit dieser Tournee zurück­zu­kehren, aber meine Gesund­heit erlaubt es mir einfach nicht, die anstren­genden Trans­at­lan­tik­reisen und die vielen Inlands­reisen, die für diese Tournee erfor­der­lich sind, zu unter­nehmen“, erklärte der 81-Jährige am Freitag laut einer Mittei­lung der Staats­oper Unter den Linden.

Staats­ka­pelle Berlin

An Baren­boims Stelle über­nehmen drei Diri­genten die Leitung der Konzerte. Die Litauerin Giedrė Šlekytė gibt am 25. und 26. November in Toronto ihr Nord­ame­rika-Debüt mit der Staats­ka­pelle Berlin. Für das Orchester sind es die ersten Auftritte in Kanada über­haupt. Am 28. November in Chicago debü­tiert Jakub Hrůša am Pult der Staats­ka­pelle. Bei den Konzerten am 30. November und 1. Dezember in New York sowie am 3. Dezember in Phil­adel­phia leitet Yannick Nézet-Séguin das Orchester – zum ersten Mal seit zehn Jahren.

Auf dem Programm der Konzerte stehen die vier Sinfonie von Johannes Brahms. Die Staats­ka­pelle Berlin freue sich auf die musi­ka­li­schen Begeg­nungen mit span­nenden Diri­genten sowie mit dem kana­di­schen und US-ameri­ka­ni­schen Publikum, sagte Staats­opern­in­ten­dant Matthias Schulz. „Es ist immer wieder wichtig, beson­dere lang­jäh­rige Bezie­hungen zu vertiefen, und gleich­zeitig neue Verbin­dungen zu knüpfen“, betonte er.

Baren­boim war seit 1992 Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Berliner Staats­oper, bis er Anfang des Jahres seinen bis 2027 laufenden Vertrag aus gesund­heit­li­chen Gründen auflöste. Zu seinem Nach­folger wurde im September Chris­tian Thie­le­mann ernannt, der zuletzt schon verschie­dent­lich Diri­gate für Baren­boim über­nommen hatte.

