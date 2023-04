Der Rektor der Hoch­schule für Musik Frei­burg, Ludwig Holt­meier, ist im Amt bestä­tigt worden. Senat und Hoch­schulrat haben ihn am Dienstag mit 39 von 40 Stimmen im Amt wieder­ge­wählt, wie die Einrich­tung mitteilte. Der Musik­wis­sen­schaftler und Pianist war nach einem Vorauswahl-Verfahren als einziger zuge­las­sener Kandidat ange­treten. Er leitet die Hoch­schule seit 2017.

In seiner zweiten Amts­zeit wolle er unter anderem das Lehr­amts-Studium stärken und sich vermehrt künst­le­ri­schen Projekten, der künst­le­ri­schen Forschung und der Kunst­ver­mitt­lung widmen, erklärte Holt­meier. Im Fokus stünden die Studenten, sie seien „das wich­tigste Gut unserer Hoch­schule“. Ziel sei es, dass die Bewer­ber­zahlen hoch blieben und die Studenten sich in einer posi­tiven Atmo­sphäre zu erst­klas­sigen Künst­lern entwi­ckeln können.

Der 1964 gebo­rene Holt­meier hat Musik­theorie, Musik­wis­sen­schaft, Schul­musik, Deutsch und Geschichte in Frei­burg und Berlin studiert sowie Klavier in Detmold, Genf und Neuchâtel. Sein Konzert­ex­amen legte er im Jahr 1992 ab. Zwischen 1996 und 1998 war er Lehr­be­auf­tragter für Musik­theorie an der Hoch­schule für Musik Frei­burg, anschlie­ßend wissen­schaft­li­cher Mitar­beiter im Fach Musik­wis­sen­schaft an der Hoch­schule für Musik Hanns Eisler Berlin.

Ab 2000 lehrte Holt­meier als Professor Musik­theorie an der Hoch­schule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Im Winter­se­mester 2003/2004 wurde er als Professor für Musik­theorie nach Frei­burg berufen. Zudem war er zwischen 2007 und 2009 Dozent für histo­ri­sche Satz­lehre an der Schola Cantorum Basi­li­ensis in Basel. 2012 wurde Holt­meier zum Prorektor, 2017 zum Rektor der Frei­burger Musik­hoch­schule gewählt.

