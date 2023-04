Unter den Berufs­mu­si­kern in Deutsch­land leben nur 30 Prozent ausschließ­lich von ihrer musi­ka­lisch-künst­le­ri­schen Arbeit. Fast die Hälfte von ihnen (48 Prozent) beschäf­tigt sich auch noch musik­päd­ago­gisch. 31 Prozent gehen nicht-musi­ka­li­schen Tätig­keiten nach, um ihren Lebens­un­ter­halt zu bestreiten. Das geht aus einer Unter­su­chung hervor, die das Deut­sche Musik­in­for­ma­ti­ons­zen­trum (MIZ) am Dienstag in Bonn vorge­stellt hat. Danach liegt das monat­liche Netto­ein­kommen von Berufs­mu­si­kern im Schnitt bei 2.660 Euro, jeder fünfte Berufs­mu­siker verdient jedoch weniger als 1.500 Euro.

Einkom­mens­si­tua­tion Berufs­mu­siker

Ange­stellte Musiker haben mit 2.940 Euro ein über­durch­schnitt­li­ches monat­li­ches Netto­ein­kommen, hieß es. Bei ihren frei­be­ruf­li­chen Kollegen falle es mit 2.460 Euro deut­lich geringer aus und stamme zudem in höheren Anteilen aus nicht-musi­ka­li­schen Tätig­keiten. Unter­schiede in der Einkom­mens­si­tua­tion zeigten sich auf zwischen den Geschlech­tern: Frauen verdienten danach im Schnitt rund 24 Prozent – etwa 680 Euro pro Monat – weniger als Männer.

Die Unter­su­chung im Auftrag des MIZ wurde vom Institut für Demo­skopie Allens­bach (IfD) durch­ge­führt. Sie stützt sich auf rund 650 münd­lich-persön­liche Inter­views im November und Dezember 2022. Die Ergeb­nisse zeigten, dass frei­be­ruf­liche Musiker finan­ziell vergleichs­weise schlecht dastehen, selbst wenn man neben der Musik weitere Einkom­mens­quellen berück­sich­tigt, sagte MIZ-Leiter Stephan Schul­meis­trat. Gleich­zeitig messe man eine größere soziale Absi­che­rung unter den sozi­al­ver­si­che­rungs­pflichtig ange­stellten Musi­kern und insge­samt eine hohe Zufrie­den­heit mit der Berufs­wahl.

Das MIZ ist ein Projekt des Deut­schen Musik­rates. Es erfasst und doku­men­tiert Struk­turen und Entwick­lungen der Musik­kultur in Deutsch­land. Das Spek­trum reicht von der musi­ka­li­schen Bildung und Ausbil­dung über das Laien­mu­si­zieren, die Musik­för­de­rung und die profes­sio­nelle Musik­aus­übung bis zu den Medien und der Musik­wirt­schaft.

