Enrique Maz­zola wird Con­ductor in Resi­dence bei den Bre­genzer Fest­spielen. Mit der neu geschaf­fenen Posi­tion wolle man die Ver­bun­den­heit zu dem Diri­genten unter­strei­chen, teilten die Ver­an­stalter am Mitt­woch mit. Der in Bar­ce­lona gebo­rene Ita­liener debü­tierte 2016 mit einem Orches­ter­kon­zert bei dem Fes­tival. 2017 lei­tete er die Ros­sini-Oper „Moses in Ägypten“ im Fest­spiel­haus, 2019 gab er mit Verdis „Rigo­letto“ sein Debüt auf der Seebühne.

Enrique Maz­zola

In diesem Jahr diri­giert Maz­zola das Spiel auf dem See, Puc­cinis „Madame But­terfly“ in der Regie von Andreas Homoki. Zudem steht das erste Orches­ter­kon­zert mit den Wiener Sym­pho­ni­kern bei dem Fest­spiel­sommer auf dem Pro­gramm. 2023 wird Maz­zola die Verdi-Oper „Ernani“ im Fest­spiel­haus diri­gieren und 2024 Webers „Der Frei­schütz“ auf der Seebühne.

Die Bre­genzer Fest­spiele finden in diesem Jahr vom 20. Juli bis 21. August statt. Neben „Madame But­terfly“ auf der Frei­luft­bühne wird im Fest­spiel­haus die Oper „Sibi­rien“ von Umberto Gior­dano gezeigt. Außerdem prä­sen­tiert das Fes­tival erst­mals zwei Opern­studio-Insze­nie­rungen in einer Saison. Regis­seur Jörg Lich­ten­stein bringt mit jungen Sän­ge­rinnen und Sän­gern Haydns „Armida“ im Theater am Korn­markt auf die Bühne. Bereits zwei Wochen vor Beginn der Fest­spiele feiert dort Ros­sinis „Die Ita­lie­nerin in Algier“ Première.

