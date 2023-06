Der Rat der Stadt Düsseldorf hat beschlossen, dass der Neubau der Oper an der bisherigen Adresse entstehen soll. Ein Architekten- und Ingenieurwettbewerb soll nun starten. Die Oper soll eine neue Begegnungsstätte werden und alle einladen, Kultur und Kunst zu erleben. Während der Bauphase soll die Deutsche Oper am Rhein an einem Ausweichstandort spielen. Die Kosten für das neue Opernhaus werden auf mindestens 716 Millionen Euro geschätzt.