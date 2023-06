Das Bach­fest Leipzig hat in diesem Jahr knapp über 70.000 Gäste gezählt. Das waren etwa 6.000 Menschen mehr als 2022. Die Auslas­tung der Eigen­ver­an­stal­tungen lag bei 84 Prozent. Mit Besu­chern aus 56 Ländern über­traf das Festival seinen bishe­rigen Rekord aus dem Vorjahr mit 51 Ländern. „Ich bin über­glück­lich, dass das viel­fäl­tige und mutige Konzept des dies­jäh­rigen Bach­festes so wunderbar aufge­gangen ist“, sagte Inten­dant Michael Maul zum Abschluss am Sonntag.

„Tribute to Bach“

Auch in wirt­schaft­li­cher Hinsicht fällt die Bilanz nach elf Tagen positiv aus. „Unsere zurück­hal­tenden Erwar­tungen in Sachen Auslas­tung wurden stel­len­weise deut­lich über­troffen“, erklärte der kommis­sa­ri­sche Geschäfts­führer des Bach-Archivs Leipzig, Ulrich Wingerter. „Dank der großen Nach­frage unseres Publi­kums können wir (das Festival) kosten­de­ckend abschließen.“

Die 160 Veran­stal­tungen standen unter dem Motto „BACH for Future“. Ein Fokus lag auf dem ersten Leip­ziger Kantaten-Jahr­gang Bachs. So präsen­tierten am Eröff­nungs­wo­chen­ende vier Kenner mit ihren eigenen Ensem­bles ihre Favorit-Stücke: Phil­ippe Herre­weghe, Ton Koopman, Hans-Chris­toph Rade­mann und Rudolf Lutz. Zu den weiteren program­ma­ti­schen Höhe­punkten zählten ein Knaben­chor-Gipfel sowie außer­ge­wöhn­liche Auffüh­rungen der Bach­schen Passionen, teils halb­sze­nisch oder zum Mitsingen. Eine Open-Air-Jubi­läums-Gala „Tribute to Bach“ versam­melte promi­nente Musiker wie Lang Lang und Daniel Hope sowie mehr als 2.000 Besu­cher auf dem Leip­ziger Markt.

Im kommenden Jahr feiert das Bach­fest Leipzig gleich drei Jubi­läen: 500 Jahre Luther-Choräle, 300 Jahre Choral­kan­ta­ten­zy­klus Johann Sebas­tian Bachs und sein eigenes 25-jährigen Bestehen. Das Programm vom 7. bis zum 16. Juni 2024 steht unter dem Motto „CHORal TOTAL“.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.