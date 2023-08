Die Bregenzer Fest­spiele haben eine erfolg­reiche Bilanz ihrer dies­jäh­rigen Saison gezogen. Bis zum Abschluss am Sonntag werden voraus­sicht­lich rund 249.000 Zuschauer das fünf­wö­chige Festival besucht haben, teilten die Veran­stalter am Freitag in Bregenz mit. Allein die 26 Auffüh­rungen von Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ zogen rund 179.000 Besu­cher an. Die Wieder­auf­nahme der Insze­nie­rung von Andreas Homoki war heuer zu 99 Prozent ausge­lastet. Mit rund 346.000 Menschen in zwei Jahren war es die meist­be­suchte Puccini-Oper auf der Bregenzer Seebühne.

Abschluss-PK Bregenzer Fest­spiele 2023

Eröffnet wurde die 77. Festival-Ausgabe am 19. Juli mit der Première von Giuseppe Verdis Oper „Ernani“. Die drei Vorstel­lungen im Fest­spiel­haus sahen 4.563 Besu­cher. Auch das entspreche einer Auslas­tung von 99 Prozent, hieß es. Das Programm der Fest­spiele umfasste unter anderem auch die zeit­ge­nös­si­schen Musik­theater-Insze­nie­rungen „The Faggots and Their Friends Between Revo­lu­tions“ und „Die Judith von Shimoda“ auf der Werk­statt­bühne sowie Jules Masse­nets „Werther“ von Regis­seurin Jana Vetten im Rahmen des Opern­stu­dios.

Im kommenden Jahr findet das Festival vom 17. Juli bis zum 18. August statt. Als Spiel auf dem See sind 25 Vorstel­lungen von Carl Maria von Webers „Der Frei­schütz“ geplant. Für die Regie und das Bühnen­bild soll Philip Stölzl verant­wort­lich zeichnen. Das 1821 in Berlin urauf­ge­führte Stück wurde 1983 im Fest­spiel­haus gezeigt. Auf der Seebühne wird es zum ersten Mal zu sehen sein. Im Fest­spiel­haus wird 2024 die Oper „Tancredi“ von Gioa­chino Rossini gezeigt.

