David Garrett erhält einen Opus Klassik 2023. Der Geiger werde für sein Album „Iconic“ als „Best­seller des Jahres“ ausge­zeichnet, teilte der Verein zur Förde­rung der Klas­si­schen Musik am Freitag mit. Auf „Iconic“ erin­nere der Violi­nist an legen­däre Kollegen der 1920er- und 1930er-Jahre, die ihn schon als Kind begeis­terten, darunter Zino Fran­ces­catti, Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz oder Fritz Kreisler. Ihnen zollt der 42-Jährige mit eigens für Violine, Gitarre und Orchester arran­gierten Werken von Bach, Mendels­sohn, Schu­mann und Dvořák Tribut.

David Garrett

Der Opus Klassik wird in diesem Jahr in 27 Kate­go­rien vergeben. Zu den Preis­trä­gern zählen Künstler wie die Sopra­nistin Asmik Grigo­rian und der Coun­ter­tenor Jakub Józef Orliński. Posthum wird der 2022 gestor­bene Pianist Lars Vogt geehrt. Die Preis­ver­lei­hung findet am 8. Oktober im Konzert­haus Berlin statt. Die Gala wird vom ZDF aufge­zeichnet und am selben Abend ab 22:15 Uhr gesendet. Als Gäste stehen bisher Anne-Sophie Mutter und Jakub Józef Orliński fest. Auch David Garrett hat seine Teil­nahme bestä­tigt.

Der Musik­preis Opus Klassik wird seit 2018 von Plat­ten­la­bels, Verlagen und Konzert­ver­an­stal­tern verliehen, die sich zum Verein zur Förde­rung der Klas­si­schen Musik zusam­men­ge­schlossen haben. Zuvor gab es 25 Jahre lang den Echo Klassik, der vom Bundes­ver­band Musik­in­dus­trie (BVMI) verliehen wurde.

