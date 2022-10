Das Londoner Royal Opera House hat den tsche­chi­schen Diri­genten Jakub Hrůša zu seinem neuen Musik­di­rektor ernannt. Der 41-Jährige werde das Amt im September 2025 antreten, teilte Geschäfts­führer Alex Beard am Dienstag mit. Hrůša folgt auf Antonio Pappano, der das Haus im September 2024 nach dann 22 Jahren verlässt.

Jakub Hrůša

„Jakub bringt seine eigenen Quali­täten als außer­ge­wöhn­li­cher Musiker und natür­li­cher Anführer ein, um auf (Pappanos) Leis­tungen mit dem Team der Royal Opera aufzu­bauen und ein wach­sendes Publikum in diesem Land und auf der ganzen Welt mit dieser außer­ge­wöhn­li­chen und trans­for­ma­tiven Kunst­form zu inspi­rieren“, sagte Beard. Hrůša über­nehme mit sofor­tiger Wirkung die Posi­tion des desi­gnierten Musik­di­rek­tors. In der Saison 2024⁄ 25 teilen sich Hrůša und Pappano die Verant­wor­tung des Hauses und werden als beson­dere Gast­di­ri­genten auftreten.

Hrůša sagte, nach zwei Produk­tionen als Gast­di­ri­gent freue er sich auf die zukünf­tige Zusam­men­ar­beit mit der Royal Opera. „Ich habe immer von einer lang­fris­tigen Bezie­hung zu einem Haus geträumt, in dem man die höchsten Stan­dards in der Oper errei­chen kann.“ London sei nicht nur ein Ort, an dem er gerne gelebt und gear­beitet habe, „sondern wird mir jetzt als meine wahre künst­le­ri­sche Heimat im Bereich der Oper wert­voll sein“.

1981 im tsche­chi­schen Brünn geboren, ist Hrůša seit 2016 Chef­di­ri­gent der Bamberger Sympho­niker. Zudem wirkt er als Erster Gast­di­ri­gent der Tsche­chi­schen Phil­har­monie und des Orchestra dell’­Ac­ca­demia Nazio­nale di Santa Cecilia in Rom. Beim Royal Opera House wird er der siebte Musik­di­rektor nach Karl Rankl, Rafael Kubelík, Sir Georg Solti, Sir Colin Davis, Bernard Haitink und Antony Pappano.

