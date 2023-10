Für die erste Verlei­hung der Ivors Clas­sical Awards sind 34 Kompo­nisten aus Groß­bri­tan­nien und Irland nomi­niert worden. Die Short­list zeige „eine bemer­kens­werte Viel­falt an Talent und Krea­ti­vität, die die Leben­dig­keit und Inno­va­tion der zeit­ge­nös­si­schen klas­si­schen Musik wider­spie­gelt“, sagte der Vorsit­zende der Ivors Academy, Tom Gray, am Mitt­woch in London. Die Verlei­hung der Preise in acht Kate­go­rien findet am 14. November statt.

Brett Dean

Die Ivors Clas­sical Awards sind aus den Ivors Composer Awards hervor­ge­gangen. Die Preise wurden 2003 als British Composer Awards ins Leben gerufen und 2019 in Ivors Clas­sical Awards umbe­nannt. Sie zeich­neten sowohl klas­si­sche Kompo­si­tionen und Klang­kunst als auch Jazz­musik aus. Neben dem Klas­sik­preis soll es ab 2024 auch einen Jazz­preis geben.

Die Ivors Clas­sical Awards werden in den Kate­go­rien Kammer‑, Chor- und Orches­ter­kom­po­si­tion, szeni­sche Werke, Gemein­schafts- und Parti­zi­pa­ti­ons­pro­jekt sowie Klang­kunst verliehen. Die einge­reichten Werke wurden von einer Jury aus 40 Kompo­nisten bewertet. 44 Prozent der Short­list sind den Angaben zufolge zum ersten Mal nomi­niert. Mit Brett Dean, Brian Irvine und Hannah Kendall haben drei Kompo­nisten jeweils zwei Nomi­nie­rungen erhalten.

Zu den Trägern der bishe­rigen Composer Awards zählen Sally Beamish, Sir Harrison Birtwistle, Tansy Davies, Jonny Green­wood, Anna Meredith, Sir John Tavener, Mark-Anthony Turnage, Errollyn Wallen und Rode­rick Williams.

