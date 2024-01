Elmar Fulda bleibt Präsi­dent der Hoch­schule für Musik und Darstel­lende Kunst Frank­furt am Main (HfMDK). Der erwei­terte Senat hat ihn für weitere sechs Jahre gewählt, wie die Hoch­schule am Freitag mitteilte. Seine zweite Amts­zeit beginnt am 1. Oktober 2024.

Elmar Fulda

Fulda dankte für das Vertrauen der Hoch­schule. „Ich freue mich, die erfolg­reiche Entwick­lung der HfMDK gemeinsam mit den Menschen, die hier studieren, lehren und arbeiten oder uns freund­schaft­lich in Politik und Gesell­schaft begleiten, weiter voran­treiben zu können“, sagte er. Als wich­tigstes Vorhaben seiner zweiten Amts­zeit bezeich­nete er einen Neubau für die HfMDK. Dieser sei drin­gend erfor­der­lich. „Ich fordere von der neuen Landes­re­gie­rung Entschei­dungen“, betonte er.

Der 1964 in München gebo­rene Fulda ist seit 2018 Präsi­dent der HfMDK. Zuvor war er Professor für Musik­theater Vize­prä­si­dent für Künst­le­ri­sche Praxis der Hoch­schule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar. Zudem arbei­tete er als Regis­seur in Oper und Schau­spiel.

Die Hoch­schule für Musik und Darstel­lende Kunst Frank­furt versteht sich als Univer­sität der perfor­ma­tiven Künste und ihrer Wissen­schaften sowie als Hessens Hoch­schule für Musik, Theater, Tanz und deren Vermitt­lung. 70 Profes­soren und 350 Lehr­be­auf­tragte unter­richten an der HfMDK rund 950 Studenten aus über 50 Nationen. Die künst­le­ri­sche, pädago­gi­sche und wissen­schaft­liche Lehre umfasst 28 Studi­en­gängen.

