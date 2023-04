Der Bass­ba­riton Ryan Speedo Green erhält den dies­jäh­rigen Beverly Sills Artist Award der New Yorker Metro­po­litan Opera (Met). Die mit 50.000 Dollar dotierte Auszeich­nung würdigt außer­ge­wöhn­lich begabte Sänger mit aufstre­benden Karrieren, teilte das Haus am Mitt­woch mit. Der 37-Jährige sei seit seinem Debüt 2012 als Mandarin in Giacomo Puccinis „Turandot“ eine feste Größe auf der Bühne der Met.

Ryan Speedo Green

Mit dem jungen Emile Grif­fiths in Terence Blan­chards „Cham­pion“ spielte Green Anfang letzter Woche seine erste Haupt­rolle an der Metro­po­litan Opera. Bei der Eröff­nung der Saison 2021⁄ 22 gab er den Onkel Paul in „Fire Shut Up in My Bones“ von dem selben Kompo­nisten. Zu seinen weiteren Rollen­de­büts zählten Varlaam in Modest Mussorgskis „Boris Godunow“ und Truf­faldin in „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss.

Bereits 2021 wurde dem Bass­ba­riton der Beverly Sills Artist Award zum ersten Mal verliehen. Als Reak­tion auf die Corona-Pandemie und die Auswir­kungen auf Sänger – an der Met musste die Spiel­zeit abge­sagt werden – ging die Auszeich­nung damals an insge­samt fünf Künstler, neben Green an die Sopra­nis­tinnen Erin Morley und Brenda Rae, den Coun­ter­tenor Anthony Roth Costanzo und den Tenor Ben Bliss.

Der Preis wurde 2006 durch ein Stif­tungs­ge­schenk der verstor­benen Agnes Varis, einem ehema­ligen Vorstands­mit­glied der Metro­po­litan Opera, ins Leben gerufen, um an die legen­däre ameri­ka­ni­sche Sopra­nistin Beverly Sills zu erin­nern. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern zählen die Mezzo­so­pra­nistin Joyce DiDo­nato (2007), der Tenor Bryan Hymel (2013), die Sopra­nistin Nadine Sierra (2018) und im vorigen Jahr der Bariton Will Liverman.

