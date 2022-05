Das Grazer Orchester Recrea­tion trauert um Ioan Ste­tencu. Wie das Kul­tur­fes­tival Sty­ri­arte am Don­nerstag mit­teilte, ist der Brat­schist „urplötz­lich und voll­kommen uner­wartet“ gestorben. Der Familie zufolge habe er am 15. Mai einen plötz­li­chen Herztod erlitten. Ste­tencu wurde 62 Jahre alt.

Brat­schist Ioan Stetencu

Geboren im trans­sil­va­ni­schen Cluj (Klau­sen­berg), stu­dierte Ste­tencu in Dresden. Später spielte er bei der Zagreber Natio­nal­oper und im Kroa­ti­schen Kam­mer­or­chester sowie als stän­diger Gast der Bremer Phil­har­mo­niker. Seit 2005 wirkte er im Orchester Recreation.

„Wir sind geschockt. Gerade haben wir noch fröh­lich mit ihm geplau­dert beim letzten Recrea­tion-Orches­ter­pro­jekt, über Ivan Eröds Kla­ri­net­ten­kon­zert und vieles mehr – und nun ist er nicht mehr“, hieß es in einem Nachruf. Nun sei man gezwungen, traurig von Ste­tencu Abschied zu nehmen. „Doch es wird etwas bleiben, denn er hat sich ein­ge­brannt: in unser Gedächtnis – durch seine bestän­dige, zuver­läs­sige und kunst­sin­nige Mit­wir­kung als Brat­schist im Orchester, und in unsere Herzen – durch sein sym­pa­thi­sches, freund­li­ches und lie­bens­wertes Wesen!“

