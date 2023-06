Die Bregenzer Fest­spiele bringen 2026 erst­mals Giuseppe Verdis „La traviata“ auf die Seebühne. Die Oper werde von Damiano Michie­letto insze­niert, teilten die Veran­stalter am Montag mit. Der italie­ni­sche Regis­seur gibt damit sein Debüt bei dem Sommer­fes­tival, ebenso wie Bühnen­bildner Paolo Fantin.

Lilli Paas­ikivi

Das 1853 am Teatro La Fenice in Venedig urauf­ge­führte Stück sei ein Inbe­griff der italie­ni­schen Oper, sagte die desi­gnierte Inten­dantin Lilli Paas­ikivi. „Die Geschichte, die Musik und die Figuren schaffen einen fesselnden und mitrei­ßenden Abend für Augen, Ohren und Herz. Ich kann es kaum erwarten, diese berühmten Melo­dien am Bodensee zu hören“, erklärte die Finnin, die ab der Saison 2025 die Nach­folge von Elisa­beth Sobotka bei den Bregenzer Fest­spielen über­nimmt.

In diesem Jahr steht in Bregenz noch einmal Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ auf dem Programm. 2024 und 2025 wird Carl Maria von Webers „Der Frei­schütz“ aufge­führt. „La traviata“ im Sommer2026 ist die erste Neupro­duk­tion des Spiels auf dem See unter Paas­ik­ivis künst­le­ri­scher Leitung.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.