Kirill Petrenko hat seine Auftritte mit dem Royal Concert­ge­bouw Orchestra Amsterdam (RCO) in dieser Woche aus gesund­heit­li­chen Gründen abge­sagt. Wie das Orchester am Montag mitteilte, kann der Chef­di­ri­gent der Berliner Phil­har­mo­niker die Konzerte am Donnerstag und Freitag (22. und 23. Juni) nicht leiten. An seiner Stelle über­nimmt Jaap van Zweden.

Royal Concert­ge­bouw Orchestra

Für Petrenko wäre es die Rück­kehr nach seinem Debüt beim RCO vor zehn Jahren gewesen. Geplant waren Alban Bergs „Drei Orches­ter­stücke“ op. 6 und Béla Bartóks „Der holz­ge­schnitzte Prinz“ – nicht die übliche Orches­ter­suite, sondern die komplette Ballett­par­titur. Mit dem Diri­gen­ten­wechsel ändert sich auch das Programm der Konzerte. Van Zweden inter­pre­tiert die Symphonie Nr. 9 von Dmitri Schost­a­ko­witsch und Peter Tschai­kow­skys Symphonie Nr. 6 „Pathé­tique“. Der gebür­tige Amster­damer wurde 1979 – mit 18 Jahren – Konzert­meister des Concert­ge­bouw Orchestra. Die Posi­tion hatte er bis 1991 inne. Seit 2018 ist er Chef­di­ri­gent der New Yorker Phil­har­mo­niker.

