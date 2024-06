Die Dresdner Frau­en­kirche hat einen neuen Orga­nisten gefunden. Der Mainzer Konzert­or­ga­nist, Impro­vi­sator und Dozent Niklas Jahn setzte sich unter 29 Bewer­bern durch, wie die Stif­tung Frau­en­kirche am Mitt­woch mitteilte. Der 27-jährige werde seinen Dienst zum Beginn des neuen Kirchen­jahres am ersten Sonntag im Advent am 1. Dezember 2024 aufnehmen. Jahn ist der zweite Orga­nist der Frau­en­kirche seit deren Wieder­aufbau 2005. Sein Vorgänger Samuel Kummer war 2022 wegen arbeits­recht­li­cher Probleme entlassen worden und starb im April 2024.

Niklas Jahn

Jahn habe in den Vorspielen durch außer­or­dent­liche Fähig­keiten bei der Orgel­im­pro­vi­sa­tion beein­druckt, „einer Musi­zier­form, die für die viel­fäl­tigen Dienste in der Frau­en­kirche Dresden maßgeb­lich ist“, sagte der Leiter der Auswahl­kom­mis­sion, Landes­kir­chen­mu­sik­di­rektor Markus Leiden­berger. „Sein Talent und sein Gespür für die Möglich­keiten des Kern-Instru­ments waren sofort hörbar.“

Mit Jahn habe man einen der talen­tier­testen Vertreter einer neuen Orga­nis­ten­ge­ne­ra­tion gewinnen können, erklärten die beiden Geschäfts­führer der Stif­tung Frau­en­kirche Dresden, Maria Noth und Pfarrer Markus Engel­hardt. „Mit der unver­stellten Sicht eines jungen Musi­kers neue Brücken von der Tradi­tion in die Gegen­wart zu schlagen, wird eine Berei­che­rung für das kirchen­mu­si­ka­li­sche Leben dieses Ortes sein.“

Der 1996 in Fulda gebo­rene Jahn studierte Kirchen­musik, Orgel­im­pro­vi­sa­tion und Chor­lei­tung an den Musik­hoch­schulen in Mainz und Frei­burg, wo er sich derzeit im Konzert­ex­amen-Studi­en­gang in den Fächern Orgel­im­pro­vi­sa­tion und Künst­le­ri­sches Orgel­spiel befindet. Seine Konzert­tä­tig­keit führte ihn nach Japan, England, Frank­reich, Holland, Liech­ten­stein, Öster­reich, Polen, Portugal und in die Schweiz. An der Hoch­schule für Musik Saar in Saar­brü­cken ist er Dozent für Orgel­li­te­ra­tur­spiel und Litur­gi­sches Orgelspiel/​Improvisation.

