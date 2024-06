Ulrich Mokrusch bleibt bis zum Ende der Saison 2029⁄ 30 Inten­dant und Geschäfts­führer der Städ­ti­schen Bühnen Osna­brück. Sein laufender Vertrag wurde entspre­chend verlän­gert, wie die Stadt Osna­brück am Mitt­woch mitteilte. „Die vielen ausver­kauften Vorstel­lungen zeigen, wie sehr die Menschen in und um Osna­brück das Theater mögen“, sagte Ober­bür­ger­meis­terin Katha­rina Pötter bei der Vertrags­un­ter­zeich­nung am Dienstag. Sie begrüße es sehr, dass das Team um Mokrusch das Theater in den vergan­genen drei Spiel­zeiten immer weiter in die Stadt­ge­sell­schaft geöffnet habe.

Vertrags­un­ter­zeich­nung Ulrich Mokrusch

Die Diskus­sion um die Vertrags­ver­län­ge­rung sei sehr kurz gewesen, erklärte Brigitte Neumann, Aufsichts­rats­vor­sit­zende des Fünf-Spar­ten­hauses mit Musik­theater, Schau­spiel, Tanz, Junger Bühne und Konzerten des Osna­brü­cker Sympho­nie­or­ches­ters. „Wir freuen uns, dass Ulrich Mokrusch seine Arbeit zum Wohl des Thea­ters und des Publi­kums in der Stadt und der Region fort­setzt.“ Gemeinsam mit den Mitar­bei­tern und dem Publikum „haben wir noch viel vor“, betonte Mokrusch selbst.

Der Inten­dant hat die Leitung des Osna­brü­cker Thea­ters 2021 während der Pandemie über­nommen. Inzwi­schen liegen die Besu­cher­zahlen den Angaben zufolge wieder auf Vor-Corona-Niveau. In der zu Ende gehenden Saison 2023⁄ 24 habe es in allen Sparten zahl­reiche ausver­kaufte Vorstel­lungen gegeben. Mokrusch „hat es sehr erfolg­reich geschafft, das Publikum zurück­zu­ge­winnen“, sagte der Erste Stadtrat, Wolf­gang Becker­mann.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.