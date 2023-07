Der Gene­ral­mu­sik­di­rektor des Main­franken Thea­ters Würz­burg, Enrico Calesso, lässt seinen Vertrag im August 2025 auslaufen. Der Italiener habe das Angebot einer dritten Verlän­ge­rung nicht ange­nommen, teilte die Stadt Würz­burg am Mitt­woch mit. Dieses habe ihn sehr geehrt, erklärte Calesso. „Ich habe mich dennoch nun entschlossen, mich neuen künst­le­ri­schen Heraus­for­de­rungen zuzu­wenden.“ Der 48-Jährige arbeitet seit 2010 am Main­franken Theater, zunächst als Erster Kapell­meister, seit 2011 als Gene­ral­mu­sik­di­rektor.

Enrico Calesso

„Unter seiner Leitung hat sich die Musik, also die Konzerte des Phil­har­mo­ni­schen Orches­ters und das Musik­theater, zum künst­le­ri­schen Herz unseres Thea­ters entwi­ckelt“, sagte Kultur­re­fe­rent Achim Könneke. Würz­burg verliere mit Calesso „eine heraus­ra­gende Persön­lich­keit, die nicht nur im Theater und Orchester, sondern in der breiten Stadt­ge­sell­schaft als Mensch und Kollege sehr beliebt ist“, fügte Ober­bür­ger­meister Chris­tian Schu­chardt (CDU) hinzu. „Enrico Calesso wird bis 2025 eine bemer­kens­wert erfolg­reiche Ära des Main­franken Thea­ters in Musik­theater und Konzert geprägt haben. Ich kann nach­voll­ziehen, dass er sich nun neuen Karrie­re­schritten öffnen will“, erklärte Inten­dant Markus Trabusch.

Eine Findungs­kom­mis­sion soll „bald­mög­lichst“ mit der Suche nach einem Nach­folger beginnen, hieß es.

