Der Phil­har­mo­ni­sche Kinder­chor Dresden geht auf eine Konzert­reise durch mehrere Städte Europas. Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Euro­päi­schen Union sind gemein­same Konzerte mit anderen Kinder­chören geplant, wie die Dresdner Phil­har­monie am Dienstag mitteilte. Auf dem Programm vom 29. September bis 8. Oktober stehen inter­na­tio­nale Volks­lieder und geist­liche Gesänge sowie eine eigens für den Dresdner Kinder­chor geschaf­fene Neukom­po­si­tion.

Phil­har­mo­ni­scher Kinder­chor Dresden

„Mit unserer Euro­pa­tournee wollen wir jungen Menschen die Möglich­keit geben, Gleich­alt­rige in anderen euro­päi­schen Ländern kennen zu lernen, sich musi­ka­lisch und persön­lich auszu­tau­schen und dadurch den Sinn für die euro­päi­sche Idee zu stärken“, sagte Chor­di­rektor Gunter Berger. Man wolle zukunfts­träch­tige Bezie­hungen knüpfen, „sowohl zwischen den Chören als auch auf der zwischen­mensch­li­chen Ebene“.

Die Reise beginnt im engli­schen Birmingham, wo die Dresdner Sänger in einem Work­shop mit Simon Halsey zusam­men­treffen und in der Elgar Concert Hall mit dem National Children’s Choir of Great Britain konzer­tieren, der 2024 nach Dresden kommt. Anschlie­ßend gastiert das Ensemble in Coventry, der ältesten Part­ner­stadt Dres­dens. In London wird ein Teil des Auftrags­werks „Cantos de Luz“ der Spanierin Esme­relda Conde Ruíz vorauf­ge­führt. Die voll­stän­dige Urauf­füh­rung der Kompo­si­tion nach einem Gedicht von Federico García Lorca ist für Juni 2024 in der Dresdner Phil­har­monie vorge­sehen. Weitere Stationen der Tournee sind Paris und Straß­burg, wo auch ein Treffen im EU-Parla­ment statt­finden soll. Den Abschluss der Reise bildet ein Auftritt in Nürn­berg mit der Jugend­kan­torei der St. Sebald Kirche.

Der Phil­har­mo­ni­sche Kinder­chor Dresden wurde 1967 vom dama­ligen Chef­di­ri­genten der Dresdner Phil­har­monie, Kurt Masur, gegründet. Seit 2012 hat Gunter Berger die Leitung. Derzeit werden rund 140 Jungen und Mädchen für die Mitwir­kung im Konzert­chor ausge­bildet. Das Ensemble ist im Spiel­plan der Dresdner Phil­har­monie veran­kert und geht regel­mäßig auf Tour­neen im In- und Ausland. Seit 2006 sind die jungen Sänger Gast­geber des alle zwei Jahre statt­fin­denden Inter­na­tio­nalen Kinder­chor­fes­ti­vals Dresden.

