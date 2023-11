Mit „Médée“ hat die Berliner Staats­oper Unter den Linden erst­mals in ihrer Geschichte eine Oper des fran­zö­si­schen Kompo­nisten Marc-Antoine Char­pen­tier (um 1643 – 1704) auf die Bühne gebracht. Bei der Première am Sonn­tag­abend im Rahmen der „Barock­tage“ gab es viel Applaus für das stark besetzte Sänger­ensemble und das Frei­burger Barock­or­chester unter der Leitung von Sir Simon Rattle.

„Médée“

Regis­seur Peter Sellars gelang eine emotional ergrei­fende Insze­nie­rung der 1693 in Paris urauf­ge­führten „Tragédie en musique“. Seine plas­ti­sche und leben­dige Bühnen­sprache passte orga­nisch mit der Musik zusammen. Der US-Ameri­kaner bekam bei seinem Haus­debüt eben­falls viel Beifall, in den sich auch Unmuts­äu­ße­rungen mischten.

Rattle und die Frei­burger, die seit Rameaus „Hippo­lyte et Aricie“ bei den ersten Barock­tagen der Staats­oper 2018 regel­mäßig zusam­men­ar­beiten, spre­chen eine Sprache. Der Diri­gent versteht es, die Dynamik auszu­reizen und die Tempi genau auf den Punkt zu setzen. So sind die Musiker souve­räne und orga­ni­sche Unter­stüt­zung für die Sänger. Neben Magda­lena Kožená in der Titel­partie bril­lierten etwa Reinoud Van Mechelen als Jason, Luca Tittoto als Créon, Carolyn Sampson als Créuse, Jehanne Amzal als Cléone sowie Gyula Orendt als Oronte. Der Staats­opern­chor wurde von Dani Juris einstu­diert.

Die fünften Barock­tage der Berliner Staats­oper beleuchten das Sujet „Medea“ mit gleich drei verschie­denen Werken: Neben der Première von Char­pen­tiers „Médée“ gibt es als Wieder­auf­nahme Luigi Cheru­binis „Medea“ in der Regie von Andrea Breth (2018), erst­mals gespielt von der Akademie für Alte Musik unter Chris­tophe Rousset, und das gleich­na­mige, selten aufge­führte Melo­dram des Mozart-Zeit­ge­nossen Georg Anton Benda, konzer­tant im Pierre-Boulez-Saal. Zudem ist die Produk­tion von Mozarts „Mitri­date, Re di Ponto“ von den Barock­tagen 2022 wieder zu erleben. Ergänzt wird das zehn­tä­gige Programm um zahl­reiche Konzerte. Während des zehn­tä­gigen Festi­vals befindet sich die Staats­ka­pelle Berlin auf einer Nord­ame­rika-Tournee.

