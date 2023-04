Die Komi­sche Oper Berlin will auch während der Sanie­rung ihres Stamm­hauses Musik­theater auf höchstem Niveau und für alle anbieten. Das Ensemble befinde sich in Aufbruchs­stim­mung, erklärten die Ko-Inten­danten Susanne Moser und Philip Bröking am Donnerstag bei der Vorstel­lung der Spiel­zeit 2023⁄ 24 . „Wir glauben fest daran, auch den Teil des Publi­kums, für die die wech­selnden Spiel­orte eine Heraus­for­de­rung darstellen, vom Reiz und den Möglich­keiten in die Stadt hinaus­zu­ziehen, begeis­tern zu können.“

James Gaffigan (oben) mit

Susanne Moser und Philip Bröking

Neben der Inte­rims­spiel­stätte im Schil­ler­theater will die Komi­sche Oper in den kommenden Jahren jeweils am Anfang, in der Mitte und am Ende einer Saison mit Produk­tionen an anderen Orten in Berlin gastieren. Den Auftakt der nächsten Spiel­zeit macht Hans Werner Henzes Orato­rium „Das Floß der Medusa“ in einem Hangar des ehema­ligen Flug­ha­fens Tempelhof. Die Nach­frage für die Insze­nie­rung von Tobias Kratzer sei bereits jetzt so hoch, dass eine zusätz­liche, sechste Vorstel­lung ange­setzt werden könne, hieß es.

Im Schil­ler­theater plant die Komi­sche Oper von Oktober bis Mai mehr als 130 Vorstel­lungen, darunter sechs Neuin­sze­nie­rungen und neun der belieb­testen Reper­toire­pro­duk­tionen. Eröffnet wird die neue Spiel­stätte Mitte Oktober mit einem großen Fest. Die erste Première in dem Interim wird das Musical „Chicago“ in der Regie des bishe­rigen Inten­danten Barrie Kosky, der auch Rimski-Korsa­kows Musik­thea­ter­werk „Der goldene Hahn“ und Händels Orato­rium „Hercules“ auf die Bühne bringen wird.

Der Kinder­buch-Klas­siker „Nils Holgers­sons wunder­same Aben­teuer“ von Selma Lagerlöf feiert mit Musik von Elena Kats-Chernin Urauf­füh­rung als Kinder­oper. Zur Eröff­nung des Festi­vals „Schall & Rauch“ in einer ehema­ligen Brauerei im Stadt­teil Neukölln wird ein noch titel­loses „Doku­mentar-Musik­theater“ des US-ameri­ka­ni­schen Kompo­nisten Ted Hearne und des Regis­seurs Daniel Fish urauf­ge­führt. Mit Beginn der neuen Saison tritt der US-ameri­ka­ni­sche Diri­gent James Gaffigan als Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Komi­schen Oper an.

Das 1947 errich­tete Stamm­haus der Komi­schen Oper Berlin im Bezirk Mitte wird ab Sommer saniert, umge­baut und erwei­tert. Für die Arbeiten sind sechs Jahre veran­schlagt.

