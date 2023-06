News | 20.06.2023

Hans-Gál-Preis an tsche­chi­sches Trio Incendio

Das tschechische Trio Incendio erhält den Hans-Gál-Preis für seine klare, einfallsreiche und sensible Interpretation von Komponisten und seiner Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird in Verbindung mit einem Konzert am 1. Dezember verliehen.