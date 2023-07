Der Rektor der Hoch­schule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden, Axel Köhler, wech­selt in glei­cher Posi­tion an die Stutt­garter Hoch­schule für Musik und Darstel­lende Kunst (HMDK). Köhler habe am Donnerstag einen entspre­chenden Ruf erhalten, teilte die Dresdner Einrich­tung mit. Noch während der Sommer­pause sollen Gespräche mit der zustän­digen Minis­terin von Sachsen und Baden-Würt­tem­berg sowie der Stutt­garter Hoch­schule beginnen.

Axel Köhler

Köhler leitet die Dresdner Hoch­schule seit 2019. „Im Früh­jahr dieses Jahres ist in mir die Entschei­dung heran­ge­reift, dass es keine zweite Amts­zeit geben würde“, erklärte der Rektor. Zunächst wollte er wieder frei­be­ruf­lich tätig sein, um mehr Zeit bei seiner in Stutt­gart lebenden Tochter, die im August zum zweiten Mal Mutter wird, zu verbringen. Dann habe die HMDK die Rekto­ren­stelle ausge­schrieben, worauf er sich bewarb.

Köhler wurde 1960 in Schwar­zen­berg im Erzge­birge geboren. Er studierte Violin­päd­agogik und Gesang in Dresden. Seine musi­ka­li­sche Karriere begann im Ensemble der Oper Halle, später gastierte er unter anderem an der Semper­oper Dresden, der Baye­ri­schen und der Hambur­gi­schen Staats­oper, am Royal Opera House London und bei den Salz­burger Fest­spielen. 1994 wurde er mit dem Händel-Preis geehrt und 1998 zum Kammer­sänger ernannt. Seit 2000 ist Köhler auch als Regis­seur im In- und Ausland tätig. Von 2009 bis 2016 war er künst­le­ri­scher Direktor und später Inten­dant der Oper Halle.

