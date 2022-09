Das Musik­fest Berlin hat in diesem Jahr mehr als 44.000 Besu­cher ange­zogen. Sie erlebten 27 häufig ausver­kaufte und fast durchweg hoch ausge­las­tete Konzerte, wie die Orga­ni­sa­toren am Dienstag bekannt­gaben. Damit über­traf das Festival die Zuschau­er­zahlen von vor der Coro­na­zeit: 2019 kamen 39.000 Menschen zu 26 Konzerten, 2018 waren es 34.000 Zuhörer bei 27 Konzerten.

Deut­sches Symphonie-Orchester Berlin

Nach zwei Jahren mit pande­mie­be­dingten Einschrän­kungen konnten die Gast­or­chester heuer wieder in vollem Umfang teil­nehmen. Inner­halb von drei Wochen traten 33 Orchester, Chöre und Ensem­bles aus den USA, aus Groß­bri­tan­nien, den Nieder­landen, Italien, Belgien und Südkorea mit über 20 inter­na­tio­nalen Solisten auf. Zur Eröff­nung am 28. August stellte der 26-Jährige Klaus Mäkelä am Pult des Concert­ge­bouw Orchestra unter Beweis, warum ihn das Amster­damer Ensemble zu seinem neuen Chef­di­ri­genten ernannt hat. Ovationen im Stehen gab es auch für das Phil­adel­phia Orchestra mit Chef­di­ri­gent Yannick Nézet-Séguin und Solistin Lisa Batia­sh­vili.

Ein emotio­nales Erlebnis war das kurz­fristig ins Programm aufge­nom­mene Konzert des Odessa Phil­har­monic Orchestra mit Werken ukrai­ni­scher Kompo­nisten und der 2. Symphonie von Jean Sibe­lius. Am Schluss und nach zwei Zugaben spen­deten die Zuschauer – manche mit ukrai­ni­schen Flaggen – lange Beifall und Begeis­te­rungs­rufe. Zu den weiteren Gast­or­ches­tern zählten das Cleve­land Orchestra unter Franz Welser-Möst und das London Symphony Orchestra mit Sir Simon Rattle am Pult.

Mit dem Musik­fest starten die Berliner Klang­körper – Phil­har­mo­niker, Deut­sches Symphonie-Orchester, Konzert­haus­or­chester und Rund­funk-Sinfo­nie­or­chester – alljähr­lich in die neue Spiel­zeit. Das nächste Musik­fest findet voraus­sicht­lich vom 26. August bis 19. September 2023 statt.

