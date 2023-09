Der US-ameri­ka­ni­sche Tenor Stephen Gould ist tot. „Mit großem Bedauern müssen wir bekannt­geben, dass Kammer­sänger Stephen Gould gestern verstorben ist“, teilte seine Künst­ler­agentur am Mitt­woch mit. „Wir sind fassungslos und in tiefer Trauer.“ Ende August hatte der Sänger (Jahr­gang 1962) seinen Rückzug von der Bühne verkündet. Erst vor zwei Wochen verkün­dete er dann, dass bei ihm Gallen­gang-Krebs mit Kompli­ka­tionen diagnos­ti­ziert worden sei. „Hierfür gibt es keine Heilung“, fügte er hinzu.

Stephen Gould (1962–2023)

Der aus dem US-Bundes­staat Virginia stam­mende Helden­tenor war einer der welt­weit bedeu­tendsten Wagner­sänger unserer Zeit. Regel­mäßig gastierte er an den Opern­häu­sern in Amsterdam, Berlin, Dresden, London, Paris, Wien und Zürich. 2015 wurde ihm der Titel „Öster­rei­chi­scher Kammer­sänger“ verliehen.

„Stephen Gould war ein Sänger, dem die Wiener Staats­oper in allen Bedeu­tungen des Wortes vertraut war: Wie das Publikum ihn liebte, so schätzte er das Haus, das er einmal im Gespräch auch als Heimat bezeich­nete“, erklärte Staats­opern­di­rektor Bogdan Roščić. Seit seinem Haus­debüt 2004 stand Gould in 105 Vorstel­lungen auf der Staats­opern­bühne. Die Vorstel­lung von Wagners „Tristan und Isolde“ am Abend soll dem Künstler gewidmet werden.

Bei den Bayreu­ther Fest­spielen, wo Gould als Publi­kums­lieb­ling gilt, musste er in diesem Jahr die Titel­par­tien in „Tristan und Isolde“ sowie in „Tann­häuser“ abgeben. Mit der Bekannt­gabe der tatsäch­li­chen Schwere seiner Erkran­kung hatte er bewusst bis nach dem Ende der Richard-Wagner-Fest­spiele gewartet. Von 2004 bis 2022 war der Tenor in nahezu 100 Vorstel­lungen auf dem Grünen Hügel zu erleben. „Wir danken Stephen Gould für die vielen unver­gess­li­chen Abende bei den Bayreu­ther Fest­spielen, die er uns mit seiner einzig­ar­tigen Stimme und seiner gran­diosen Bühnen­prä­senz schenkte“, hieß es auf der Website des Festi­vals.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.