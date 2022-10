Andreas Spering hat seinen Vertrag als neuer Chef­di­ri­gent der Bran­den­burger Sympho­niker unter­zeichnet. Geschäfts­füh­rerin Chris­tine Flieger und Inten­dant Alex­ander Busche freuten sich auf die Zusam­men­ar­beit, teilte das Bran­den­burger Theater am Donnerstag mit. Spering war unter elf Kandi­daten ausge­wählt worden. Sein Vertrag läuft ab dem 1. August 2023. Er werde umge­hend mit der Konzert­pla­nung für die Saison 2023⁄ 24 beginnen. Bereits im März 2023 soll er zwei Konzerte mit den Sympho­ni­kern bestreiten.

Vertrags­un­ter­zeich­nung Andreas Spering

Spering (Jahr­gang 1966) gilt als einer der führenden Spezia­listen für histo­risch infor­mierte Auffüh­rungs­praxis in Deutsch­land. In der Spiel­zeit 2021⁄ 22 leitete er etwa das Phil­har­mo­ni­sche Staats­or­chester Hamburg, das Beet­hoven Orchester Bonn, das Lapland Chamber Orchestra und die Brüs­seler Phil­har­mo­niker. In der aktu­ellen Saison diri­giert er unter anderem an der Opéra National du Rhin die Neupro­duk­tion der „Zauber­flöte“.

Bisher letzter Chef­di­ri­gent der Bran­den­burger Sympho­niker war Peter Gülke von 2015 bis 2020. Die Nach­folge sollte eigent­lich Olivier Tardy über­nehmen. Dessen Amts­an­tritt zur Saison 2021⁄ 22 wurde zunächst um ein Jahr verschoben, er wirkte aber bereits als Erster Gast­di­ri­gent bei dem Orchester. Ende 2021 lehnte der fran­zö­si­sche Künstler das Vertrags­an­gebot ab. Daher lief sein Enga­ge­ment als Gast­di­ri­gent in diesem Sommer aus.

