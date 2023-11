Der Dozent für Chor­di­ri­gieren der Dresdner Hoch­schule für Musik, Olaf Katzer, zählt zu den vier Preis­trä­gern des Säch­si­schen Lehr­preises 2023. Neben ihm wurden am Montag Sylvia Jurchen (Tech­ni­sche Univer­sität Chem­nitz), Torsten Gonschorek (Hoch­schule für Technik und Wirt­schaft Dresden) und Daniel Tillich (Studi­en­aka­demie Dresden) ausge­zeichnet. Die Ehrung des Wissen­schafts­mi­nis­te­riums ist mit insge­samt 40.000 Euro dotiert.

Verlei­hung Säch­si­scher Lehr­preis 2023

Mit dem Preis ehre man heraus­ra­gende Profes­soren und Dozenten, die es schafften, „den Lehr­stoff mit neuen, klugen Ideen und Konzepten zu vermit­teln“, sagte Sach­sens Wissen­schafts­mi­nister Sebas­tian Gemkow (CDU) bei der Verlei­hung. Die Preis­träger seien nicht nur für ihre Studenten ein Gewinn, sondern wirkten mit ihrem Enga­ge­ment beispiel­haft in das Hoch­schul­system hinein.

Der 1980 in Mettmann/​Rheinland gebo­rene Katzer unter­richtet seit 2011 an der „Carl Maria von Weber“-Hochschule Chor­di­ri­gieren und leitet den Hoch­schul­chor. Während der Corona-Pandemie habe er sich durch Ideen­reichtum ausge­zeichnet, hieß es in der Jury­be­grün­dung. So diri­gierte er ein Konzert von 80 Sänge­rinnen und Sängern, die in einem Stadion unter Wahrung der Abstands­re­geln sangen, aus dem Konzert­saal der Hoch­schule heraus. „Der krea­tive Funke, dem dieses Projekt entsprang, wurde weiter­ge­tragen und bot digi­tale Impulse für die weitere Chor­ar­beit, auch jenseits von Corona“, lobten die Juroren.

Der Säch­si­sche Lehr­preis des Wissen­schafts­mi­nis­te­riums wird alle zwei Jahr vergeben, 2023 zum fünften Mal. „Hoch­schulen werden oft an ihrer Forschungs­leis­tung gemessen. Genauso wichtig für unsere Gesell­schaft ist die exzel­lente akade­mi­sche Lehre. Diese wollen wir mit unserem Säch­si­schen Lehr­preis würdigen“, erklärte Gemkow.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.